Hij vloog met prins Laurent en boer Charel: hoe avonturier Wim Verstraeten ballonvaren op de kaart zette

Sint-Niklaas -

Hij vloog in een luchtballon het Kanaal en de Atlantische Oceaan over, en bijna de wereld rond. Hij was ook de vader van de Belgische ballonvaart. Eigenaar van een hele vloot, en opleider van een hele generatie ballonvaarders. Wim Verstraeten (64) overleed zondag, na een slepende ziekte. In Sint-Niklaas: zijn geboortestad, dé ballonhoofdstad. En precies op de jaarlijkse ballonhoogdag. “Hij lééfde voor de ballonvaart. 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Maar hij werd er nooit moe van.”