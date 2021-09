Monument voor inheemse vrouwen vervangt standbeeld van Columbus in Mexico-stad

Een standbeeld van Christoffel Columbus in het centrum van Mexico-stad moet worden vervangen door een monument ter ere van inheemse vrouwen. Dat heeft Claudia Sheinbaum, burgemeester van de Mexicaanse hoofdstad, zondag bekendgemaakt.

Foto: AP

Christoffel Columbus wordt vaak de “ontdekker van Amerika” genoemd, maar kreeg ook veel kritiek omwille van zijn geweld tegen de inheemse volkeren en zijn bijdrage aan de trans-Atlantische slavenhandel. Daarom besliste de burgemeester om het standbeeld van Columbus te vervangen door een monument voor inheemse vrouwen.

De nieuwe gedenkplaats moet tegen het einde van het jaar klaar zijn en zal ‘Tlalli’ heten - wat ‘land’ betekent in de Azteekse taal Náhuatl. Het standbeeld van Columbus zal niet volledig uit het straatbeeld verdwijnen, maar zal op een andere plaats worden neergezet, namelijk het kleine America Park in de wijk Polanco.

Het standbeeld van Columbus stond sinds 1877 op de boulevard Paseo de la Reforma. Het werd in oktober vorig jaar ook tijdelijk weggenomen voor herstel, nadat linkse groeperingen op 12 oktober gedreigd hadden om het van zijn voetstuk te duwen. Op die dag wordt in heel wat Amerikaanse landen de aankomst van Columbus op het continent in 1492 herdacht.