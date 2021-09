Pukkelpop krijgt tot 1,8 miljoen euro terugbetaald voor afgelast festival

Pukkelpop kan dan toch tot 1,8 miljoen euro terugbetaald krijgen voor het afgelaste festival. Dat zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) aan VTM Nieuws. Het nieuws wordt door haar kabinet bevestigd, maar daar wordt erop gewezen dat het om een theoretisch maximumbedrag gaat, dat in feite niet zo hoog kan oplopen.

Het muziekfestival in Kiewit werd deze zomer afgelast, nadat de organisatoren 1,8 miljoen euro voorschot hadden aangevraagd. Dat bedrag was al goedgekeurd, maar nog niet uitbetaald. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft de voorbije weken het dossier verder onderzocht.

Nu heeft dat agentschap geoordeeld dat de afgelasting wel degelijk het gevolg is van de coronamaatregelen die door de overheid zijn beslist. Zo wees de organisatie er zelf op dat de limiet voor de vereiste negatieve PCR-test voor festivalgangers teruggebracht was van 72 naar 48 uur. “Absoluut geen klein detail wanneer je een event van de grootteorde als Pukkelpop moet organiseren”, klonk het op 23 juli.

Maar welk concreet bedrag er aan de organisatie betaald zal worden, is nog niet duidelijk. In ieder geval moet van het theoretische maximumbedrag van 1,8 miljoen euro alvast de steun afgetrokken die minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) toekende in het kader van ‘Flanders is a festival’. Het gaat om een half miljoen euro. Ook de inkomsten die Pukkelpopkwartier, het kleinschalige alternatief voor het grote festival, genereerde, moeten afgetrokken worden.

Op welk bedrag Pukkelpop uiteindelijk recht zal hebben en wanneer dat zal worden uitbetaald, is nog niet duidelijk. “Eerst moeten de organisatie nog alle facturen en documenten indienen ter controle van de gemaakte kosten”, luidt het op het kabinet-Crevits. “Het moet bovendien om niet-recupereerbare kosten gaan.”

Crevits wijst er nog op dat het voorschot dient om de onderaannemers van Pukkelpop te vergoeden. “Het gaat daarbij om onderaannemers die personeel uit de technische werkloosheid haalden of ingezet hadden ter voorbereiding van de leveringen, voor het leveren van allerlei diensten, materialen, transport, enz. Daarnaast zijn er bijzonder veel kleine zelfstandige leveranciers die voor de minister minstens even belangrijk zijn”, luidt het.