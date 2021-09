Veteraan schiet vier mensen dood in Florida: “Vele Afghanistanveteranen kampen met een trauma, maar weinigen zoeken hulp”

Koelbloedig executeerde hij afgelopen zaterdag vier mensen, onder wie een baby van drie maanden. Het was eerst een vraagteken wat de 33-jarige Bryan J. Riley bezielde, tot bleek dat hij als scherpschutter had gediend in Afghanistan en Irak. En zou lijden aan een posttraumatisch stresssyndroom. “Vele veteranen kampen met trauma’s en de machtsovername van de taliban kan een reactie triggeren.”