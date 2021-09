Paul Pogba hekelt slechte prestaties Frans elftal: “Niet meer het beste land ter wereld”

Het gaat niet goed met Les Bleus. De wereldkampioen werd op het EK nog uitgeschakeld door Zwitserland in de achtste finales, en ook in de WK-kwalificatiecampagne loopt het niet al te best.

Frankrijk staat voorlopig wel op kop in zijn poule, maar het kon zijn laatste vijf wedstrijden niet winnen. Daardoor is het geleden van 15 juni, de eerste groepswedstrijd van het EK tegen Duitsland (1-0), dat Frankrijk nog kon winnen. Ook Paul Pogba ziet dat het niet goed gaat. “We moeten trots tonen als we voor ons land uitkomen. We weten dat het veel beter moet. Het komt aan op de details. Er zullen veranderingen moeten komen, we moeten agressiever spelen en harder werken. Het maakt me echt kwaad dat we niet winnen, het is al even geleden dat ik met Frankrijk nog eens drie punten kon pakken.”

De middenvelder van Manchester United ziet niet meer hetzelfde Frankrijk als op het WK in 2018, waar het zich tot wereldkampioen kroonde. “Er is nog wel dezelfde sfeer binnen de groep. We gingen naar het EK en iedereen hitste ons op door te zeggen dat we het beste team ter wereld waren. Op dit moment is dat niet meer het geval. Daarvoor moeten we op het veld resultaten boeken.”