Goed nieuws voor Belgische clubs? “UEFA wil uitfans weer toelaten bij Europese clubtoernooien”

Fans van de bezoekende club zijn met ingang van komende week waarschijnlijk weer welkom bij de wedstrijden in de drie Europese clubtoernooien.

De UEFA gaat het stadionverbod voor meereizende supporters van de uitspelende ploeg opheffen. Dat hebben alle clubs die dit seizoen deelnemen aan de groepsfase van de Champions League tijdens een workshop te horen gekregen.

Borussia Dortmund maakte daar als eerste melding van. Ook volgens het netwerk Football Supporters Europe (FSE) mogen uitfans weer het stadion in. Het gaat daarbij om ongeveer 5 procent van de bezoekerscapaciteit van het complex. Het verbod was langdurig van kracht vanwege de coronapandemie.

De fans die hun team in de uitduels willen ondersteunen zijn nog wel afhankelijk van de coronamaatregelen die gelden in het land waar hun club speelt. Ook supporters die hun nationale elftal in het buitenland willen aanmoedigen, mogen vermoedelijk weer het stadion in, mits de lokale autoriteiten daar toestemming voor geven.

Voor de supporters van Club Brugge is dit alvast goed nieuws. Zo kunnen zij Lionel Messi zien schitteren in het Parc des Princes, terwijl ze ook mooie verplaatsingen naar het Machester City van Kevin De Bruyne en RB Leipzig kunnen maken. Ook Genk, Gent en Antwerp zouden dus enkele supporters kunnen zien meereizen voor hun Europese confrontaties.