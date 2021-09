Barbara Gandolfi, het 42 jaar jongere Playboy-model uit Oostende met wie Jean-Paul Belmondo graag paradeerde

Oostende -

Als er één iemand is in ons land die de overleden Jean-Paul Belmondo door en door kende, dan is het Barbara Gandolfi (46) wel. De voormalige Playmate uit Oostende was vier jaar lang zijn vriendin en paradeerde naast hem op rode lopers. Maar het sprookje eindigde in een rechtszaak die jarenlang aansleepte waarbij Gandolfi - uiteindelijk onterecht- werd beticht van oplichting.