Franck Ribéry denkt nog niet aan stoppen: Fransman tekent bij Italiaanse promovendus Salernitana

De Franse ex-international (81 caps) Franck Ribéry heeft een contract voor één jaar, met een optie op een extra seizoen, getekend bij Salernitana. Dat maakte de pas naar de Italiaanse Serie A gepromoveerde club uit Salerno maandag bekend.

De 38-jarige winger zat sinds de zomer zonder club. Fiorentina wou zijn contract niet verlengen. Eerder verdedigde hij in eigen land de kleuren van zijn jeugdclub Boulogne (2001-2003), Alès (2002-2004), Brest (2003-2005), Metz (2004) en Marseille (2005-2007) en was hij even bij het Turkse Galatasaray (2005) en twaalf seizoenen lang bij het Duitse Bayern München (2007-2019) aan de slag.

Op de eerste twee speeldagen in de Serie A kon Salernitana nog geen punt sprokkelen. Er werd met 3-2 verloren van Bologna en met 0-4 van AS Roma.