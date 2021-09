Ives Serneels selecteert 25 Red Flames voor eerste WK-kwalificatiewedstrijden, Laura De Neve niet van de partij

Bondscoach Ives Serneels heeft maandag een selectie van 25 Red Flames bekendgemaakt voor de eerste kwalificatiewedstrijden voor het WK 2023, vrijdag 17 september in Polen en dinsdag 21 september tegen Albanië.

Door blessures kan Serneels geen beroep doen op Profvoetbalster van het Jaar Laura De Neve, Elena Dhont, Ella Van Kerkhoven en Kassie Missipo. Sari Kees, verdedigster van Oud-Heverlee Leuven, zit voor het eerst in de selectie.

België is in de Europese groep F ondergebracht, met naast Polen en Albanië ook nog Noorwegen, Armenië en Kosovo. De groepswinnaar plaatst zich voor de eindronde in Australië en Nieuw-Zeeland. De tweede speelt play-offs.

Selectie:

Doelvrouwen: Nicky Evrard (AA Gent), Diede Lemey (Sassuolo), Justine Odeurs (Anderlecht).

Verdedigers: Julie Biesmans (PSV), Laura Deloose (Anderlecht), Isabelle Iliano (Club Brugge), Sari Kees (OHL), Davina Philtjens (Sassuolo), Charlotte Tison (Anderlecht), Amber Tysiak (OHL), Jody Vangheluwe (Club Brugge).

Middenvelders: Féli Delacauw (AA Gent), Zenia Mertens (OHL), Marie Minnaert (Club Brugge), Lenie Onzia (OHL), Chloé Vande Velde (AA Gent), Justine Vanhaevermaet (Reading).

Aanvallers: Jassina Blom (Tenerife), Janice Cayman (Lyon), Tine De Caigny (Hoffenheim), Hannah Eurlings (OHL), Jarne Teulings (Twente), Davinia Vanmechelen (Standard), Sarah Wijnants (Anderlecht), Tessa Wullaert (Anderlecht)