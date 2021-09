Voka-voorzitter Wouter De Geest wil komaf maken met ‘regulitis’ op de werkvloer: “Geef de arbeidsorganisatie weer in de juiste handen”

Voka-voorzitter Wouter De Geest vindt het stilaan tijd om komaf te maken met de coronaregels bij bedrijven. “De regulitis kan veilig worden afgevoerd. Doe dat dan ook”, pleitte hij in een toespraak tijdens Voka Rentrée, de traditionele aftrap van het politiek-economische jaar van het Vlaams netwerk van ondernemingen.

De sterke aanbevelingen om te telewerken ging begin deze maand op de schop, in Vlaanderen en Wallonië althans, maar social distancing en mondmaskers zijn op de werkvloer wel nog altijd vaste prik. En dat terwijl de regels voor privébijeenkomsten thuis helemaal zijn weggevallen en er ook in de horeca bijna geen beperkingen meer gelden.

“Er zijn nog te veel coronaregels waarvan bedrijven en burgers niet meer begrijpen waarom we ze nog hebben”, vindt Voka-topman Wouter De Geest. “Boterhammetjes opeten in de bedrijfskantine moet op anderhalve meter van elkaar, terwijl dit in de horeca en op festivals dan weer niet moet”, zei hij maandagavond in een speech in de Brusselse Bozar.

Bovendien staan de maatregelen los van de vaccinatiegraad in de onderneming, hekelde hij. “De Covid-maatregelen gelden nog op elke werkvloer, ook wanneer 95 procent van de mensen er gevaccineerd is. Ik begrijp dit niet. Geen enkele ondernemer begrijpt dit nog. De regulitis kan nu veilig worden afgevoerd”, aldus De Geest, die de talrijk aanwezige politici opriep “dat dan ook te doen”. “Geef de arbeidsorganisatie weer in de juiste handen, die van de werkgevers.”

Pensioenvoorstel Lalieux is “onvoldragen werkstuk”

De Geest is ook niet te spreken over het pensioenvoorstel dat minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) vorige week vrijdag lanceerde. Lalieux gaf toen de eerste aanzet voor haar langverwachte pensioenhervorming, en stelt onder meer voor om het minimumpensioen voor te behouden voor wie minstens tien jaar effectief gewerkt heeft, een vervroegd pensioen mogelijk te maken na 42 dienstjaren en om opnieuw een pensioenbonus in te voeren. Op langere termijn wil ze ook werk maken van een aanvullend pensioen voor iedereen. Aan de fiscale gunstregimes op die tweede pijler raakt ze voorlopig niet.

De Geest is niet te spreken over die plannen. “Onze pensioenen dreigen onbetaalbaar te worden en na de uitgelekte plannen van de verantwoordelijke minister eind vorige week nog meer, nog veel meer”, klonk het. “Wie trouwens denkt dat morrelen aan het aanvullend pensioen iets gaat oplossen, die dwaalt. Laat het klaar en duidelijk zijn: handen af van de tweede pensioenpijler!”

Volgens De Geest is het vooral zaak om loopbanen werkbaarder te maken en te verlengen, en om meer mensen aan het werk te krijgen. “Dat zien we vandaag niet in de uitgelekte plannen. Een minister die maandenlang naarstig werkt aan een plan en dan met dit onvoldragen werkstuk komt: dat frustreert.”