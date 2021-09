Sergio Agüero ziet gebrek aan professionaliteit bij Barcelona: “Een uur voor de training was alles nog gesloten”

Dat het bij Barcelona niet al te goed gaat, hoeven we u waarschijnlijk niet meer te vertellen. Na het vertrek van Lionel Messi is het afwachten hoe de Catalaanse club het dit seizoen (met beperkte financiële middelen) zal doen. Sergio Agüero praatte op het streamingplatform Twitch alvast over een gebrek aan professionaliteit bij Barcelona.

“Bij Manchester City kwamen de meesten anderhalf uur vroeger naar de training. In Barcelona is dat slechts een half uur. Ik ging aanvankelijk een uur voor de training nog naar het trainingscentrum zodat ik nog naar de gym kon gaan of andere oefeningen kon doen, maar niemand was aanwezig op het complex en alles was nog gesloten”, aldus de Argentijnse topspits, die deze zomer Manchester City na 10 jaar verliet voor Barcelona.