Van domme rode kaarten tot het beruchte Anderlecht-shirt: de fratsenbijbel van Didier Lamkel Zé bij Antwerp is geschreven

Royal Antwerp FC is een kleurrijk figuur kwijt. Didier Lamkel Zé liet soms geniale dingen zien met zijn voeten, maar naast het veld liet hij zich op minder fraaie wijze opmerken. De ene week was hij goed voor een wereldgoal, dan zat hij weer bij de B-kern om enkele weken later een doelpunt te vieren in de tribune van aartsrivaal Beerschot. Enkele hoofdstukken uit de fratsenbijbel van ‘LZ7’.