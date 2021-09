Isaac Mbenza (ex-Standard) verlaat Engeland voor een avontuur in Qatar

De 25-jarige Belg Isaac Mbenza heeft een nieuwe ploeg: Qatar Sports Club. Vandaag liet zijn vorige club Huddersfield Town al weten dat het contract van Mbenza in onderling overleg werd verbroken, en nu heeft de aanvaller dus al een nieuwe uitdaging beet.

Mbenza kwam al in actie bij de U21, U19 en U17 van België. Vooral bij de U21 kwam hij vaak aan de bak: in zestien wedstrijden scoorde hij twee keer. Tot de Rode Duivels kon Mbenza het echter nooit schoppen. In België heeft Mbenza er ook al een avontuur bij Standard opzitten: voor de Rouches speelde hij in totaal 27 wedstrijden, goed voor één doelpunt.