Vlaams minister-president Jan Jambon dringt bij federale regering aan op asymmetrisch arbeidsmarktbeleid: “Cruciaal voor onze welvaart”

Vlaams minister-president Jan Jambon vraagt de federale regering om dringend werk te maken van een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid, zodat Vlaanderen eigen maatregelen kan uitstippelen. “De federale overheid moet hier over de brug komen. Dat is cruciaal voor onze welvaart.”

Jambon maakte maandagavond zijn opwachting op Voka Rentrée, de klassieke aftrap van het politiek-economische jaar van de ondernemersorganisatie. Voka is onder meer bezorgd om de arbeidskrapte in Vlaanderen, waardoor vacatures amper nog ingevuld geraken. Volgens voorzitter Wouter De Geest is dat voor ondernemers intussen een grotere zorg dan de coronapandemie. De Geest pleitte maandagavond dan ook voor een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid, zodat Vlaanderen eigen accenten kan leggen.

Een pleidooi waar Vlaams-minister president Jan Jambon zich graag achter schaart. “Ik vraag dat de federale regering zo snel als mogelijk werk maakt van een asymmetrische uitoefening van de bevoegdheden rond het arbeidsmarktbeleid. Op die manier kan federaal beleid aangepast worden aan de realiteit in Vlaanderen”, klonk het voor een Brusselse Bozar vol ondernemers en politici.

Jambon schiet daarmee zijn viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) te hulp. Zij vroeg haar federale collega-minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) afgelopen zomer in een brief al om dringend werk te maken van een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid. “Ik heb er alle vertrouwen in dat minister Crevits zich verder in dit dossier zal vastbijten”, zei Jambon. “Ze vraagt dat asymmetrisch beleid aan de federale regering, en ze zal dat blijven doen. De federale overheid moet hier over de brug komen. Dat is cruciaal voor onze welvaart.” Op langere termijn - vanaf 2024 - moet het hele arbeidsmarktbeleid voor Jambon in Vlaamse handen komen. “Zodat we eindelijk kunnen doorpakken met de nodige hervormingen die federaal niet mogelijk blijken.”

Het federale regeerakkoord maakt een opening voor “structureel overleg met de deelstaten om in een geest van samenwerkingsfederalisme tot de nodige maatregelen te komen die het arbeidsmarktbeleid van de deelstaten kunnen flankeren en ondersteunen”, en stelt ook dat de regering onderzoekt “hoe subregionale maatregelen kunnen worden uitgevoerd”, maar dan wel “met respect voor eenieders bevoegdheden”.

Minister Dermagne organiseert dinsdag en woensdag een werkgelegenheidsconferentie, een eerste grote afspraak richting een hervorming van de arbeidsmarkt. Daar staat morgen ook een rondetafelgesprek met de regionale ministers van Werk, onder wie Crevits, op de agenda.