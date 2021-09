Verdachte van moord in schoonheidssalon in Borgerhout vrijdag voor de raadkamer, link met slachtoffer nog onduidelijk

Antwerpen / Borgerhout - De 45-jarige Kathleen H. verschijnt vrijdag voor de raadkamer. De vrouw werd afgelopen weekend aangehouden op verdenking van moord, ze zou in haar schoonheidssalon in Borgerhout een 58-jarige man gewurgd hebben.

Het lichaam van de 58-jarige D.V. werd vrijdagavond aangetroffen in schoonheidsinstituut Maria Galland-Stylish op de Stenenbrug in Borgerhout. Het was Kathleen H., tot voor kort de zaakvoerster van het salon, die de politie gebeld had. Ze meldde dat er een man dood in haar zaak lag.

Verdachte Kathleen H. Foto: RR

Gewurgd

Hoewel er geen uiterlijke kenmerken van geweld waren, werd Kathleen H. vrijdagavond toch gearresteerd als mogelijke verdachte. Een inwendige autopsie tijdens het weekend maakte duidelijk dat het slachtoffer, de 58-jarige Antwerpenaar D.V., enkel door geweld om het leven kon zijn gekomen. Er zouden sterke aanwijzingen zijn dat hij gewurgd werd.

Kathleen H. werd zondag voor de onderzoeksrechter geleid, ze beriep zich op haar zwijgrecht en werd aangehouden op verdenking van moord. “Vrijdag verschijnt de verdachte voor de raadkamer”, laat parketwoordvoerder Kristof Aerts weten.

Vrijdagavond werd het lichaam van de 58-jarige D.V. aangetroffen in schoonheidsinstituut Galland-Stylish op de Stenenbrug in Borgerhout. Foto: Joris Herregods

Link met slachtoffer onduidelijk

Speurders moeten nu uitzoeken wat de link tussen de vrouw en het slachtoffer is. Voorlopig is dat volgens onze informatie nog niet duidelijk. “Ik heb geen idee”, is alles wat de moeder van de verdachte kwijt wil. De vrouw is sinds juli aangesteld als vereffenaar van de vennootschap van haar dochter.

Slachtoffer D.V. wordt door een kennis omschreven als een intelligente, fijne man. “Heel populair, zonder daar ooit misbruik van te maken”, luidt het. De man, actief in de financiële sector, laat een partner en twee dochters na.

Foto: Joris Herregods

In een eerder artikel over deze zaak werd in Gazet van Antwerpen een foto van de Stenenbrug gepubliceerd waarop een andere handelszaak te zien was, die heeft met de moord niets te maken.