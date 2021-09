VUB-rector wordt ambassadeur Grootouders voor het Klimaat: “Voor onze kinderen”

Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), wordt ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat. Dat maakt de burgerbeweging bekend in een persbericht.

“Niets is vandaag belangrijker dan de zorg voor onze leefomgeving. Ieder van ons moet zijn of haar verantwoordelijkheid nemen. Voor onze kinderen, voor hun kinderen, voor alles wat ons dierbaar is, voor onszelf”, zo motiveert ze haar keuze. Ze schaart zich achter de kerndoelstelling van de vzw, namelijk “een leef­bare wereld achterlaten voor de generaties die nog ­komen”.

Pauwels is de derde rector die zich als ambassadeur aansluit bij Groot­ouders voor het Klimaat. Eerder maakten ook Herman Van Goethem, rector van Universiteit Antwerpen, en Luc De Schepper, ererector van Universiteit Hasselt, dezelfde keuze.

Grootouders voor het Klimaat ontstond in 2019, en wordt intussen door meer dan 130 ambassadeurs gesteund, onder wie wetenschappers, kunstenaars, auteurs, academici en oud-politici. De beweging is ook mede-organisator van de nationale ­klimaatbetoging.