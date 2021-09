Muzikanten over buurman die concert saboteert omdat hij “getjingeltjangel” beu is: “Heel egoïstisch”

Sint-Niklaas -

Met loeiharde muziek heeft een boze buurman zondag het klassieke openluchtfestival Terrazza in Sint-Niklaas verstoord. Hij werd zot van hun getjingeltjangel, verklaarde hij achteraf aan de politie. “Het is spijtig dat er zoveel boosheid is bij sommige mensen”, reageert violiste Saartje De Muynck, een van de leden van het strijkkwartet.