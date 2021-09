Burgemeester opzijgezet door jeugdvriend: “Nog pint drinken samen? Vergeet het”

Langemark-Poelkapelle -

Vandaag kondigt Dominique Cool (N-VA) aan dat hij Lieven Vanbelleghem (CD&V) van zijn burgemeesterstroon zal stoten in Langemark-Poelkapelle. Merkwaardig, want de nieuwe politieke vijanden zijn oude persoonlijke vrienden. Sinds de kleuterklas al. Cool: “Ach, wij kunnen best nog een pint gaan drinken, samen.” Vanbelleghem: “Vergeet het maar.”