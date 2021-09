Vanaken maakt indruk bij de Rode Duivels, maar stijgt hij ook in de hiërarchie? “Hans zou minder timide moeten zijn”

Een goal en een assist tegen Estland, twee straffe assists tegen Tsjechië. Hans Vanaken (29) speelde in juni maar één minuut op het EK, maar nu maakt de Club Brugge-speler indruk bij de Rode Duivels. Tot spijt van wie het benijdt. Vraag is of Vanaken ook stijgt in de pikorde bij de nationale ploeg? Steekt hij Mertens of Trossard voorbij? “In bepaalde matchen kan Vanaken zeker de eerste optie zijn na De Bruyne.”