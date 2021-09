Politieke onrust in Wit-Rusland doet Rode Duivels uitwijken naar Kazan

De Rode Duivels vliegen vandaag niet naar Minsk om Wit-Rusland partij te geven, wel naar het Russische Kazan. Dat ligt 700 kilometer oostelijker, op zo’n 3.000 kilometer van Brussel. Dit heeft alles te maken met de politieke situatie in Wit-Rusland.

Sinds president Lukashenko een jaar geleden zijn herverkiezing claimde – ondanks massaal protest – kreeg het land internationale sancties opgelegd. Reizen naar Wit-Rusland is zo goed als onmogelijk en dus moest er een neutraal terrein worden gevonden. Uiteraard bood grote broer Rusland een oplossing. Vladimir Poetin en Lukashenko zijn de beste maatjes en voor Rusland hebben de Wit-Russische spelers geen visum nodig. Het werd uiteindelijk Kazan, waar eerder ook al Torpedo Zhodino naar uitweek voor hun Europa League-kwalificatiewedstrijd tegen FC Kopenhagen. Vanuit Minsk zijn bovendien rechtstreekse vluchten naar Kazan. Voor de fans hoefden de Wit-Russen niet dicht bij huis te blijven, want er mogen supporters fans binnen en niemand die echt geïnteresseerd is in de pover presterende nationale ploeg. In het politiek woelige Wit-Rusland hebben mensen andere zorgen.