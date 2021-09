Drukke dagen voor Brugse Duivels: Vanaken en co woensdag in Kazan, vrijdag al tegen KV Oostende

De Rode Duivels reizen vandaag naar het Russische Kazan om er Wit-Rusland te treffen in de WK-kwalificaties. Spelers als Thibaut Courtois, Romelu Lukaku en Jan Vertonghen - de laatste twee zijn geschorst - reizen niet mee op deze zware trip. Club Brugge vaardigt met Hans Vanaken, Charles De Ketelaere en Brandon Mechele evenwel drie spelers af voor de interland van woensdagavond. En dat terwijl blauw-zwart vrijdagavond om 20.45 uur al KV Oostende ontvangt in de Jupiler Pro League. Normaal heb je voor een wedstrijd toch twee volle dagen recuperatie nodig.

De reis naar Kazan is bovendien niet van de poes. De vliegtijd bedraagt zo’n 4 uur en er is een tijdsverschil. Na de match - in de nacht van woensdag op donderdag - vliegt de nationale ploeg nog terug. De Duivels vliegen wel comfortabel, maar landen pas om 5.45 uur ’s morgens in Charleroi. Het zal al een flink stuk in de ochtend zijn voor ze hun bed zien. Het wordt dus niet evident voor Club om tactisch te trainen, terwijl Vanaken en co toch sleutelspelers zijn. Blauw-zwart berust wel in de (te) drukke kalender en kan terugvallen op zijn brede kern. Een andere datum voor de competitiematch tegen Oostende lag moeilijk, want volgende woensdag ontvangen de Bruggelingen al PSG in de Champions League.

De bondscoach zal hoe dan ook moeten puzzelen als hij vasthoudt aan zijn voornemen om nog meer dan de vier genoemde Rode Duivels terug te laten keren naar hun club. Daarvoor komen in aanmerking: Denayer, Witsel, Carrasco en Eden Hazard, allemaal spelers die net als Vanaken twee keer aan de aftrap stonden.

Zo kan Martinez op deze verwachte experimentele basiself voor morgen uitkomen: Casteels; Alderweireld of Dendoncker, Vanheusden, Boyata; Foket, Sambi Lokonga, Tielemans, Castagne; Trossard, Batshuayi of Benteke, Eden Hazard of Praet.