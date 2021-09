“Ze stond te dansen in de cel”: laatste tegenstanders van Wit-Russische president veroordeeld

In Wit-Rusland zijn opnieuw twee belangrijke tegenstanders van president Loekasjenko veroordeeld. Maria Kolesnikova, bekend van de straatprotesten tegen de ‘laatste dictator van Europa’, kreeg een gevangenisstraf van elf jaar. “Het regime wil dat we Maria uitgeput en verslagen zien. Maar ze stond te glimlachen en te dansen in de cel.”