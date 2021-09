Per ongeluk ontdekte hoed van Napoleon mét DNA wordt geveild

Het bekende internationale veilinghuis Bonhams zal in oktober een hoed van Napoleon veilen. De anonieme eigenaar kocht de hoed op een kleine Duitse veiling, zonder te weten van wie hij nu eigenlijk was. Toen hij zag dat er speciale inscripties in de hoed stonden, liet hij die verder onderzoeken. Na grondige tests bleek dat het DNA van de haren op de hoed overeenkwam met dat van Napoleon. Zijn DNA werd eerder bepaald aan de hand van een wenkbrauwhaar uit zijn dodenmasker.