Sinds januari 46 migranten op weg naar VS omgekomen in Mexico

Dit jaar zijn al zeker 46 migranten die op weg waren naar de Verenigde Staten, overleden in Mexico. Dat heeft de Mexicaanse migratieautoriteit (INM) maandag gezegd.

Het gaat om 46 lichamen van migranten die tussen januari en augustus zijn aangetroffen. Onder hen ook één kind, aldus het INM. De helft van de slachtoffers kon nog niet worden geïdentificeerd wegens een gebrek aan documenten.

De meesten van hen – 22 personen – verdronken in de Rio Bravo (Rio Grande), die in moeilijk terrein de grens vormt tussen Mexico en de Amerikaanse staat Texas. Andere gekende doodsoorzaken zijn onder meer vallen uit een trein of van gebouwen, fysiek geweld, ondervoeding, alcoholvergiftiging en uitdroging.

Meesten gestopt en teruggestuurd

Alleen al in juli hield de Amerikaanse grenswacht zowat 213.000 mensen tegen die de VS illegaal probeerden te betreden vanuit Mexico. Het gaat om het grootste aantal in één maand tijd in meer dan twintig jaar.

De meeste migranten die de VS willen bereiken, komen uit Mexico of een van de Centraal-Amerikaanse landen Guatemala, Honduras en El Salvador. In die laatste drie landen tieren armoede, geweld en corruptie welig. Onlangs werd de regio ook getroffen door natuurgeweld. De meesten raken niet tot aan de Amerikaanse grens, maar worden tegengehouden door Mexicaanse soldaten en teruggestuurd.