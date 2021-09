ACV pleit voor belasting op studentenjobs

ACV-topman Marc Leemans wil sociale bijdragen laten betalen op studentenjobs, maaltijdcheques en flexi-jobs. Dat zegt hij maandag in een gesprek met het Laatste Nieuws.

“Flexi-jobs? Heel lage sociale bijdragen. De kluseconomie? Helemaal vrijgesteld. En zo is er nog een dozijn uitzonderingen. Ik heb het opgezocht: de sociale zekerheid loopt daardoor elk jaar 16 miljard euro mis”, stelt Leemans. “De betaalbaarheid van de sociale zekerheid is dus niet het probleem, wel dat het geld niet doorstroomt.”

Ook op de maaltijd-, eco- en andere cheques en extralegale voordelen zoals de tweede pensioenpijler – die nu grotendeels vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen – moeten volgens Leemans voortaan bijdragen geheven worden.

Ook wie als student vandaag bijklust, betaalt geen sociale bijdragen. Leemans wil dat veranderen, zodat ze in ruil rechten kunnen opbouwen. Dat betekent natuurlijk dat een student bijna even duur wordt als een ‘gewone’ werknemer. “De flexibiliteit van jobstudenten is hun grote troef. En als je ziet met welk personeelstekort de horeca zit, dan betwijfel ik of het correct betalen van bijdragen zo’n grote drempel gaat zijn”, antwoordt Leemans.