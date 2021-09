Algerijnse politie pakt 27 vermoedelijke leden separatistische groep op

In Algerije heeft de politie 27 mensen gearresteerd die vermoedelijk lid zijn van een separatistische groepering die de overheid als een terroristische organisatie beschouwt.

De personen zouden lid zijn van de onafhankelijkheidsbeweging van de noordelijke regio Kabilië (MAK). Ze zijn de voorbije 48 uren gearresteerd in het kader van een zaak “die schade berokkent aan de nationale eenheid en de openbare orde en aanzet tot samenscholing”, zo stelt de politie in een mededeling.

Volgens de mededeling werden 25 mensen opgepakt in het noordelijke Kherrata, waar vorige week gewelddadige confrontaties plaatsvonden tussen betogers en de ordediensten nadat een mars ter ondersteuning van gewetensgevangenen was verboden. Twee andere personen werden op ongeveer 60 kilometer daarvandaan gearresteerd. Er is bij de verdachten militaire kledij, wapens en materiaal van MAK gevonden zijn, aldus de politie.

Zondag had de Algerijnse Liga voor de Mensenrechten (LADDH) al aangedrongen op de vrijlating van meer dan 20 mensen die volgens de organisatie waren opgepakt. De Liga meldt ook dat de autoriteiten maandag “journalist en mensenrechtenverdediger Hassan Bouras” hebben gearresteerd en een huiszoeking hebben verricht in zijn woning in de noordwestelijke stad El Bayadh. Bouras is lid van LADDH.