Ziekenhuisopnames door Covid-19 nemen verder toe, aantal overlijdens daalt wel

Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van het coronavirus stijgt nog steeds. Dat blijkt dinsdag uit de nieuwe statistieken van gezondheidsinstituut Sciensano. Tussen 31 augustus en 6 september werden dagelijks gemiddeld 69,6 patiënten met Covid-19 opgenomen, een stijging met 16 procent ten opzichte van de week voordien.

In totaal liggen nu 725 mensen in het ziekenhuis (+7 procent), van wie 235 patiënten op intensieve zorg (+18 procent).

Tussen 28 augustus en 3 september stierven gemiddeld 5,1 mensen per dag aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat is een daling met 10 procent, in vergelijking met de zeven dagen ervoor. De pandemie kostte in ons land in totaal al aan 25.421 mensen het leven.

Van 28 augustus tot 3 september zijn dagelijks gemiddeld 1.988 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, een daling met 1 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. Ook het aantal tests dat in die periode werd afgenomen, daalde met 1 procent, tot dagelijks 40.857. De positiviteitsratio is dan ook stabiel gebleven op 5,4 procent.

Het reproductiegetal is gestegen tot 1,09. Een getal hoger dan 1 geeft aan dat het virus aan kracht wint.

Intussen hebben ruim 8,45 miljoen Belgen, of 73 procent van de bevolking, een eerste dosis van een coronavaccin gekregen. Ruim 8,19 miljoen landgenoten zijn volledig gevaccineerd. Dat is 71 procent van de totale bevolking of 84 procent van de volwassenen.