Bestuurder belandt in berm en raakt paal: man (38) overlijdt ter plaatse

Kortrijk / Wevelgem / Heule - Dinsdagmorgen omstreeks halfvier is een 38-jarige man uit Kortrijk omgekomen bij een ongeval. Op de R8 in Heule raakte de man van de weg en ging hij over de kop. Alle hulp kwam te laat.

Voor een 38-jarige man uit Kortrijk is een ongeval fataal afgelopen. De man reed dinsdagmorgen omstreeks halfvier op de R8 met zijn Volkswagen Golf. Net over afrit 9 richting Gullegem in Heule is de man in de berm geraakt. Hij raakte een paal en ging over de kop.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse maar ze konden niks meer doen. De brandweer moest het levenloze lichaam uit de wagen halen.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren was onduidelijk. Het verkeer moest een tijdlang over één rijstrook. Toen de wagen getakeld werd, sloot de politie de snelweg een tijdje deels af.