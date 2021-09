Nog meer zonnig en warm weer: temperaturen tot 29 graden

De weergoden blijven ons land voorlopig goed gezind: ook vandaag en morgen blijft het erg warm, met plaatselijk zelfs temperaturen tot 29 graden. Pas op donderdag slaat het weer om, maar het blijft warm.

Het blijft dinsdag droog en het wordt, na het verdwijnen van het ochtendgrijs, zonnig met enkele hoge wolkensluiers. In de namiddag kunnen enkele stapelwolken gevormd worden op de Ardense hoogten. De maxima schommelen tussen 23 graden op de Ardense Hoogten en plaatselijk 29 graden in Laag-België. De wind waait zwak tot soms matig uit oostelijke richting. Aan de kust ontstaat een matige zeebries uit het noordoosten in de loop van de dag, zegt het KMI.

Dinsdagavond en -nacht blijft het droog met hooguit wat hoge wolkensluiers. De minima liggen over het algemeen tussen 10 en 17 graden, maar in de Ardennen lokaal tussen 6 en 10 graden. De wind wordt zwak en aan zee soms matig uit oost tot zuidoost.

Woensdag is het nog altijd droog en zonnig met wat hoge wolkensluiers. Het is warm met maxima van 23 tot 28 of 29 graden bij een zwakke tot vaak matige wind uit oost tot zuidoost.

Donderdag wordt het vaak zwaarbewolkt en komen er vanaf de ochtend regen- of onweersbuien het land in vanuit Frankrijk. In de namiddag is er meer ruimte voor de zon. De temperaturen stijgen naar 23 of 24 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten.