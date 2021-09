Zowat 6.300 bestuurders betrapt tijdens zomerbobcampagne

Tijdens de twaalf weken van de bobcampagne hebben de lokale en federale politie deze zomer 191.397 mensen gecontroleerd op het rijden onder invloed van alcohol. In totaal bliezen 6.279 automobilisten - of 3,3 procent - positief. Dat blijkt uit een balans van de federale politie en het verkeersveiligheidsinstituut Vias.

De zomerbobcampagne ging dit jaar begin juni, vlak voor het EK voetbal, van start en duurde tot eind augustus. Van de bestuurders die tegen de lamp liepen, hadden er 1.847 tussen de 0,5 en 0,8 promille alcohol in het bloed. De overgrote meerderheid (4.432) had nog meer gedronken.

Iets meer dan de helft van de bestuurders (3.215) liep ‘s nachts tegen de lamp, wat neerkomt op gemiddeld 38 betrapte dronken bestuurders per nacht tijdens de bobcampagne. Het percentage positief blazende bestuurders was nagenoeg hetzelfde tijdens week- en weekendnachten met respectievelijk 8,6 en 8,4 procent.

Overdag lag het aandeel positieve bestuurders veel lager: 1,8 procent op weekdagen en 2,2 procent tijdens het weekend. “Tijdens de dag zijn er natuurlijk wel veel meer voertuigen die rondrijden. De kans om een bestuurder onder invloed tegen te komen is dus hoger”, benadrukken Vias en de federale politie.

Vergelijken met de voorbije jaren is door de coronapandemie - en de verschillende maatregelen die op verschillende momenten van kracht waren - moeilijk. In 2020 voerde de politie van begin juli tot eind september 119.813 controles uit en bleek 4,3 procent van de bestuurders onder invloed. In het ‘normale’ jaar 2019 waren er van begin juni tot begin september ruim 364.050 controles, met 2,55 procent positieve gevallen.

Volgens Vias en de politie blijven alcoholcontroles in het verkeer noodzakelijk. “In 2020 zijn er nog altijd meer dan 3.000 ongevallen op onze wegen gebeurd waarbij een bestuurder te veel gedronken had. En dat ondanks een avondklok en minder verkeer. Dat zijn er nog altijd gemiddeld acht per dag”, benadrukken ze.