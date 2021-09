Geboorte aangeven of nieuwe identiteitskaart aanvragen kan straks online: minister Bart Somers trekt 35 miljoen uit voor “gemeenten zonder gemeentehuis”

De geboorte van je kind kan je binnenkort online aangeven. Tot nu toe moest dat steeds fysiek gebeuren bij de gemeente. Hetzelfde geldt voor het aanvragen van een identiteitskaart of een nieuw rijbewijs. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) trekt daar 35 miljoen euro voor uit.“Het is niet meer van deze tijd dat je voor elk document naar het gemeentehuis moet afzakken als je dat eigenlijk niet wil”, klinkt het.

Een gemeente zonder gemeentehuis, dat is volgens minister Bart Somers de toekomst. Dat betekent dat quasi alle producten en dienstverlening op digitale wijze te verkrijgen zijn. Er zijn wel nog ambtenaren in dergelijke gemeentes, maar die werken plaatsonafhankelijk en digitaal. Een vergadering? Ook dat kan online of in een dorpshuis, stelt Somers.

99% van de dienstverlening online

“We zeggen vaak dat we naar het Noorden moeten kijken. Wel, dat geldt ook voor onze digitale dienstverlening. In Nederland staan ze een stuk verder dan ons”, zegt minister Somers in een persbericht. “De tevredenheid over de dienstverlening steeg er van 7,6 naar 8,1 op 10. In Estland zijn ze nog straffer. Daar gebeurt 99% van de dienstverlening online. Alleen al door de digitale handtekening vaker te gebruiken, bespaart het land elke maand een stapel papier ter hoogte van de Eifeltoren. Elk jaar bespaart het land 844 jaar aan werktijd.”

Somers benadrukt dat meer digitalisering niet gelijkstaat aan minder dienstverlening. “Integendeel”, klinkt het. “De buitenlandse voorbeelden tonen het aan. In Vlaanderen beslist de overheid vandaag voor welke documenten een burger moet komen aanschuiven bij het gemeenteloket. In de toekomst beslist de burger zelf voor wat hij naar het gemeentehuis wil komen.”

Oproep naar gemeentes

Tussen september en december komen er in totaal 7 projectoproepen voor lokale besturen die hun digitale dienstverlening willen versterken. Minister Somers maakt er 35 miljoen euro voor vrij. “De burger blijft welkom op het gemeentehuis, maar we gaan meer dan ooit digitaal. Vlaanderen staat momenteel op de 18e plaats van Europa met betrekking tot e-government. Top 5 moet ons doel zijn. Een identiteitskaart of reisdocumenten aanvragen, daar moeten we in de 21ste eeuw toch geen verlof voor nemen en in de file gaan staan?”