De twee Antwerpenaren, Luc L. en Rudi H. (beiden 63) die zaterdagochtend zijn verdronken op Kreta nadat ze waren meegesleurd door de stroming, mochten er wel degelijk zwemmen. “De groene vlag wapperde toen we de zee ingingen”, vertelt de vriend die het drama overleefde.

Familieleden en goede vrienden van de verdronken Luc L. en Rudi H. kwamen maandag samen in hun stamcafé Bisschoppenhof in Deurne. Ze zijn nog steeds in shock door de tragedie die zich afgelopen weekend ...