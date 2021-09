Meiden op hotelkamer en luide muziek: Oranje stuurt vijf spelers bij de U19 linea recta weer naar huis

Voor een feestje groot of klein, moet je blijkbaar bij Oranje zijn. Vijf spelers van de Nederlandse U19-selectie zijn maandag weer naar hun clubs gestuurd nadat ze betrapt werden met twee meisjes op hun hotelkamer, dat meldt De Telegraaf. Gezellig? Jazeker, maar aangezien dat nog steeds een duidelijke overtreding van het coronaprotocol is, had bondscoach Bert Konterman geen andere optie dan de spelers te schrappen uit de selectie.