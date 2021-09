El Salvador is eerste land ter wereld dat bitcoin als wettelijk betaalmiddel erkent

Vanaf dinsdag is het in het Centraal-Amerikaanse land El Salvador mogelijk om betalingen uit te voeren met de cryptomunt bitcoin. Daarmee is het land het eerste land ter wereld dat de bitcoin als wettelijk betaalmiddel invoert.

“Voor het eerst in de geschiedenis zullen alle ogen gericht zijn op El Salvador”, tweette president Nayib Bukele maandag. Daarbij liet hij meteen weten dat het land zijn eerste 200 bitcoins had aangekocht.

Volgens het staatshoofd en zijn regering zal de bitcoin de Salvadoranen in staat stellen 400 miljoen dollar aan bankkosten te besparen bij het versturen van geld via de diaspora. In de economie van El Salvador, die op de Amerikaanse dollar draait, zijn de overschrijvingen van Salvadoranen uit het buitenland een belangrijke steun, goed voor 22 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Twee derde van de Salvadoranen toonde zich in twee verschillende peilingen echter voorstander om enkel de Amerikaanse dollar als wettelijk betaalmiddel te behouden. Ook economisten en financiële instellingen zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) tonen zich sceptisch over de maatregel. Ze maken zich met name zorgen over de hoge volatiliteit van de cryptomunt.