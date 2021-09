Fransman zwaargewond na bizar ongeval op E17

Waregem - Een Fransman is maandagnacht zwaargewond geraakt bij een bizar ongeval. Op de E17 ter hoogte van Waregem botste hij en kwam zo op zijn zij terecht. Enkele arbeiders zagen alles gebeuren en kwamen met de schrik vrij.

In de nacht van maandag op dinsdag beleefden enkele medewerkers van de firma Stadsbader de schrik van hun leven. Ze waren om halfeen bezig met werken aan de berm op de E17 richting Gent ter hoogte van Waregem, toen ze plots een wagen op hen zagen afkomen. Die kwam tot stilstand op zijn zij, enkele meters van waar ze stonden. “Gelukkig dat mijn collega met zijn vrachtwagen nog wat vooruitreed, of dit kon nog slechter zijn afgelopen”, getuigde een van de mannen.

De Fransman moest met zware verwondingen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval precies is ontstaan, is onduidelijk. Volgens getuigen stond hij met zijn Citroën Xsara plots stil op de snelweg. “Een vrachtwagen is zelfs moeten uitwijken”, klonk het. “Daarna is hij in een rotvaart weggesneld, ergens tegenaan gebotst om dan 100 meter verder tot stilstand te komen.”

Volgens de arbeiders vloog de Fransman uit zijn wagen en liep hij met bebloed hoofd de snelweg op. Door het ongeval was de rechterrijstrook een tijdlang afgesloten. De brandweer kwam ter plaatse om alles af te zetten en het wegdek te reinigen.