Overleden Jean-Paul Belmondo krijgt nationaal eerbetoon in Frankrijk

Op donderdag 9 september wordt op het domein van het Hôtel des Invalides in Parijs een nationaal eerbetoon gebracht aan de overleden acteur Jean-Paul Belmondo. Dat heeft het Elysée dinsdag bekendgemaakt.

Belmondo overleed maandag op 88-jarige leeftijd in zijn huis in Parijs. Begin dit jaar werd hij al opgenomen in het ziekenhuis wegens vermoeidheid. Hij was een van de meest populaire figuren van het witte doek en speelde maar liefst mee in 85 films.

‘Hij blijft voor altijd “Le Magnifique’“, schreef president Emmanuel Macron ook al op Twitter. “Jean-Paul Belmondo was een nationale schat, vol zwier en lachsalvo’s, met snelle woorden en een soepel lichaam, een sublieme held en familieman, een onvermoeibare waaghals en tovenaar met woorden. In hem vonden we onszelf terug.”

In 2019 gaf Macron Belmondo nog de titel van Grootofficier.