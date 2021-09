Primeur voor België: kankerbehandeling in vijf dagen voor patiënten met prostaat- of darmkanker

In het UZ Brussel kunnen patiënten met prostaat- of darmkanker voortaan in vijf dagen, in plaats van vier tot acht weken, worden behandeld door MRI-beeldgestuurde radiotherapie. Het gaat om een primeur voor België, aldus het Brusselse ziekenhuis.

Als eerste ziekenhuis in België behandelt het UZ Brussel patiënten met onder meer prostaat- en endeldarmkanker met een baanbrekende radiotherapiebehandeling via hun nieuwe MRIdian-toestel. Dit toestel combineert geavanceerde beeldvorming via MRI-scans met gerichte straling om tumoren beter en sneller te kunnen behandelen en geeft minder bijwerkingen voor de patiënten.

“Het grootste voordeel voor onze patiënten is dat de MRIdian toelaat om de behandelduur te verkorten. Op dit moment duurt een bestralingsbehandeling van een patiënt met prostaatkanker vier tot acht weken, waarbij dagelijks kort wordt bestraald. Dit biedt het gezonde weefsel tussendoor de kans om zich te herstellen. Met de MRIdian wordt de gecumuleerde stralingsdosis toegediend in één week, met vaak betere efficiëntie en met minder bijwerkingen, omdat de gezonde organen worden gespaard”, zegt professor Mark De Ridder, diensthoofd Radiotherapie en coördinator van het oncologisch zorgprogramma.

Prostaat- en darmkanker behoren naast borst- en longkanker tot de vier meest voorkomende kankers.