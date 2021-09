Slachtoffer Bill Cosby verbreekt stilte na vrijlating van acteur: “Zo teleurgesteld”

Andrea Constand, een van de vrouwen die Bill Cosby aanklaagde wegens seksueel misbruik, doorbreekt haar stilte en reageert op de vrijlating van de acteur. Het interview dat ze had met NBC News zal dinsdag uitgezonden worden.

Eind juni maakte het Hooggerechtshof in de Amerikaanse staat Pennsylvania de veroordeling van de Amerikaanse acteur Bill Cosby wegens seksueel misbruik ongedaan. Op basis van een afspraak met de eerste procureur die vroeger met de zaak belast was, had de 83-jarige komiek in deze zaak niet mogen aangeklaagd worden, zo klonk de argumentatie. Cosby mocht daarop de gevangenis verlaten. Cosby zat sinds september 2018 in de cel, waar hij een straf van minstens drie jaar en maximum tien jaar moest uitzitten. Eerdere aanvragen tot een beroep en voortijdige vrijlating werden afgewezen.

Meer dan 60 vrouwen hadden Cosby beschuldigd van seksueel misbruik. In het proces ging het wel maar om één enkel geval uit 2004. De jury achtte het bewezen dat de acteur Andrea Constand gedrogeerd had en daarna seksueel misbruikt had. Cosby heeft altijd zijn onschuld staande gehouden. Nu doorbreekt Constand de stilte in een tv-interview met NBC News. Ze zegt geschokt en teleurgesteld te zijn door de vrijlating van de acteur.

Het interview wordt dinsdag uitgezonden in de Verenigde Staten en belooft veel ophef te veroorzaken.