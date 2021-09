Nog een Duitser voor STVV: 26-jarige Robert Bauer tekent contract

Na Rocco Reitz en Toni Leistner krijgt STVV een derde Duitse speler in de rangen: de 26-jarige Robert Bauer tekende maandag een contract bij de Kanaries.

Coach Bernd Hollerbach drukt meer en meer zijn stempel bij STVV. Ondanks het uitblijven van inkomende transfers eind augustus, legt de club nu na Toni Leistner nog een tweede vrije speler vast sinds het einde van de mercato om de groep te versterken. Zo komt de 26-jarige Robert Bauer naar STVV. Bauer is een speler die in Duitsland vooral een verleden heeft bij Werder Bremen, waar hij tussen 2016 en 2019 speelde op het hoogste niveau. Voordien kwam hij uit voor Ingolstadt waarmee hij promoveerde naar de hoogste Bundesliga. Op nog jongere leeftijd voetbalde Bauer voor de jeugd van Karlsruhe.

In zijn laatste seizoen bij Werder werd de 1m83 grote speler uitgeleend aan Nürnberg. Vorig seizoen vertoefde Bauer in Rusland, bij FK Arsenal Toela, een club die onderaan bengelt in de hoogste Russische afdeling. Daar werd Bauer vrijgegeven, na een mislukt avontuur. Sinds begin juli al zat de speler zonder club.

Onder Hollerbach wil Bauer zijn carrière nieuw leven inblazen. Bauer kan de concurrentie aangaan met Daiki Hashioka, de Japanse rechtsachter in Sint-Truiden. Al kan Bauer zeker ook postvatten centraal in de verdediging of zelfs als verdedigende middenvelder, op positie zes. Na Reitz en Leistner heeft STVV nu met Bauer erbij drie Duitse spelers in de rangen.