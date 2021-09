Oude bekende Antwerp moet straks Wit-Rusland - België fluiten

De Rode Duivels kennen hun scheidsrechter voor de interland van woensdagavond (20u45) tegen Wit-Rusland. De Pool Pawel Raczkowski is aangeduid om de WK-kwalificatiewedstrijd in goede banen te leiden. Dat maakte de Europese Voetbalconfederatie UEFA dinsdag bekend.

De 38-jarige Raczkowski is geen onbekende voor het Belgische voetbal. De Pool fluit voor de derde keer een interland van de Rode Duivels. Een jaar geleden was hij de ref in het Nations League-duel tegen IJsland, dat in het Koning Boudewijnstadion met 5-1 gewonnen werd. In 2016 nam hij de WK-kwalificatiewedstrijd Gibraltar-België (0-6) voor zijn rekening. Begin dit jaar leidde Raczkowski de terugmatch in de 16e finales van de Europa League tussen Rangers en Antwerp (5-2).

De match van de Duivels vindt woensdag plaats in het Centralniy-stadion in het Russische Kazan, vanwege de onstabiele politieke situatie in Wit-Rusland.

Op de vijfde speeldag in kwalificatiegroep E boekten de troepen van Roberto Martinez zondag in het Koning Boudewijnstadion een vlotte 3-0-zege tegen Tsjechië. In de stand staan de Belgen met 13 punten uit vijf duels ruim aan de leiding, voor Tsjechië (7). Wales (3 duels) volgt met zes punten. Wit-Rusland (4 duels, 3 punten) en Estland (3 duels, 0 punten) sluiten de rij.