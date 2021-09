Ernstig busongeluk Bolivia eist 23 levens, ook kinderen

Bij een ernstig busongeluk in Bolivia zijn maandag zeker 23 mensen om het leven gekomen, onder wie drie kinderen. Ook vielen er minstens dertien gewonden. Dat meldt de Boliviaanse politie.

De bus was volgens lokale media onderweg van Morochata naar Quillacollo, twee plaatsen in het Andesgebergte. Door een nog onbekende oorzaak raakte hij van de weg en belandde tientallen meters lager in een afgrond.

Op de gevaarlijke bergwegen in Bolivia gebeuren regelmatig busongelukken. In juli kwamen in het Andesgebergte zeker 34 mensen om, toen een bus van de weg raakte en honderd meter diep viel. In maart stierven twintig mensen, toen de bus waarin ze reisden in een afgrond stortte.

