Hopelijk is jouw huis er niet bij: Hannes zocht en vond een nieuwe lading ‘ugly Belgian houses’

Hannes Coudenys (39) bleef ook na zijn eerste boek pareltjes van architecturale lelijkheid vinden in woonwijken en langs steenwegen. Met het boek More ugly Belgian houses klaagt hij die lelijkheid niet langer aan, maar brengt hij een hommage aan de experimenteerdrang van de Belg die geboren is met een baksteen in de maag. “De afkeer is omgeslagen in een soort liefde.” Bekijk hieronder zijn selectie van mooiste lelijke huizen.