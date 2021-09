Cristiano Ronaldo viert mogelijk zaterdag zijn rentree bij Manchester United (maar Britten kunnen het dan niet zien)

De kans bestaat dat Cristiano Ronaldo komende zaterdag zijn debuut maakt voor Manchester United in de thuiswedstrijd tegen Newcastle. En dat zou voor heel wat Britten slecht nieuws zijn.

Het is niet honderd procent zeker dat Cristiano Ronaldo zaterdag effectief zal aantreden. De Portugees moet een quarantaine van vijf dagen afwerken en zal daarom deze week slechts één training met de groep kunnen afwerken. En dat zou voor coach Ole Gunnar Solskjaer onvoldoende kunnen zijn om de stunttransfer van het jaar al meteen in de wedstrijdselectie op te nemen. Speelt CR7 zaterdag niet, dan viert hij waarschijnlijk zijn debuut volgende week dinsdag in de Champions League tegen het Zwitserse Young Boys Bern.

Heel de wereld zal de terugkeer van Cristiano Ronaldo op tv kunnen zien. (in België op @playsports) Behalve mensen in Cuba, Turkmenistan, Afghanistan en Noord-Korea. En de Britten natuurlijk ook niet. Reden? Artikel 48.2 van UEFA. pic.twitter.com/bgInwVags4 — Jelle Tack (@jelletack) September 7, 2021

Mocht Cristiano Ronaldo zaterdag alsnog in actie komen, dan is dat voor heel wat Britten pech. Artikel 48.2 van de UEFA verbiedt dat er op zaterdag tussen 15u45 en 18u15 (Centraal Europese Tijdzone) in Engeland wedstrijden op televisie worden uitgezonden. Dit is gedaan om de kleinere clubs te beschermen in de hoop dat er meer fans naar hun wedstrijden zouden komen afgezakt. De thuiswedstrijd komende zaterdag tegen Newcastle wordt afgetrapt om….16u.

De Belgische fans hoeven niet te wanhopen. Voor hen is de wedstrijd dit weekend gewoon te volgen via Play Sports.