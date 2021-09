Belgische bergsporter maakt val van 250 meter diep in Oostenrijk

Een 46-jarige Belg is maandag in de regio Tirol, in Oostenrijk, om het leven gekomen tijdens een bergtocht. De man verloor zijn evenwicht en viel 250 meter naar beneden, zeggen de lokale autoriteiten.

Volgens de politie van Tirol gebeurde het ongeval op de Krummschnabelschneid, 2.478 meter hoog en op sommige plaatsen zeer steil. De omstandigheden waren nochtans goed, het was mooi en helder weer. Kort voor de middag verloor de man zijn evenwicht tijdens het afdalen viel in de diepte. Zijn lichaam is 250 meter lager gevonden.

Volgens de politie van Tirol was de man met drie vrienden onderweg. Die werden met een reddingshelikopter naar het dal gebracht.

Over de identiteit van de Belg is nog niets bekend.

Drie jaar geleden verongelukte op dezelfde plaats een Duitser. Hij viel toen 120 meter naar beneden.