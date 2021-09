Vrouwenvoetbalploeg van Club Brugge valt in de prijzen met prestigieuze ECA Women’s Football Award 2021

Club YLA, de Brugse vrouwenvoetbalploeg, heeft zonet officieel de ECA Women’s Football Award in de wacht gesleept. Die kreeg ze omwille van de nieuwe identiteit die de club zich heeft aangemeten.

De ECA (European Club Association) is een vereniging van topclubs die al sinds 2010 prijzen uitreikt aan clubs die goed presteren, een succesvol clubmanagement aan de dag leggen en/of opvallen met andere sportieve praktijken. Club YLA is er door haar ‘rebranding’ nu in geslaagd de prestigieuze Europese Women’s Football Award te winnen. Bob Madou, de Chief Business Officer van Club Brugge, is heel opgetogen met deze prijs. “Heel prestigieus, zeker wat ons betreft vergeleken met al de andere Europese topclubs die meededen”.

“Het opzet was eigenlijk om voor een nieuwe identiteit, een nieuwe lifestyle te zorgen”, vertelt Madou. “De initialen YLA zijn een eerbetoon aan Yvonne Lahousse, de sterke vrouw en leidster van de spionkop in het Brugse stadion”. In eerste instantie is het Club YLA te doen rond de branding en de lifestyle en niet om het sportieve. “Het is te vergelijken met het Amerikaanse collegesport. Op ons niveau is vrouwenvoetbal geen betaalde topsport. Onze speelsters komen ook uit de streek die werk of studie met sport combineren. We ‘rekruteren’ bij wijze van spreken meisjes uit de buurt die willen voetballen en begeleiden hen dan ook zo professioneel mogelijk”.

Club YLA speelt in de Scooore Super League waar het momenteel niet alleen opvalt met haar nieuwe uitrusting. De ploeg staat na drie speeldagen met 9/9 op kop. “Uiteraard hebben we wel sportieve ambities in de toekomst, maar wel met meisjes die geen profstatuut hebben. De focus ligt momenteel vooral op de identiteit en de lifestyle van de ploeg. We proberen zo veel mogelijk mensen aan te spreken met bijvoorbeeld onze kledinglijn. En dan eigenlijk vooral vrouwelijke supporters en kinderen. De lifestyle proberen we dus jonger en cooler te maken zodat er hopelijk ook meer supporters naar het (nieuwe) stadion komen”, aldus Madou.

Ook andere nominatie

Club YLA deed ook nog in een andere categorie mee voor de prijzen. Bij de ECA Social Impact Award werd het kinderboek “De beer en zijn schaal” voorgesteld maar hier bleef het enkel bij een nominatie. “Het boek neemt een maatschappelijk standpunt in die rust op de pijlers diversiteit en verdraagzaamheid. Het is eigenlijk een parabeltje dat we gemaakt hebben om ervoor te zorgen dat er geen haatdragendheid ontstaat tussen supporters”, vervolledigt Madou.