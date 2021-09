Kristof Calvo (Ecolo-Groen) wil limiet zien op uitgaven van politici op sociale media: “Bedragen van sponsoring zijn hallucinant”

Kristof Calvo, federaal parlementslid voor Ecolo-Groen, lijkt terug van even weggeweest. Met hernieuwde kracht roept hij de Vivaldi-regering op om volop in te zetten op democratische vernieuwing. “Er breekt nu hopelijk een jaar van hervormingen aan”, zegt hij aan Radio 1.

In februari kondigde Kristof Calvo aan dat hij niet langer fractieleider zou zijn van de groenen in de Kamer. Na de aankondiging onttrok hij zich ook even aan media-aandacht. Hij bleef wel Kamerlid, maar wilde zich liever focussen op thema’s die hem na aan het hart liggen. Zo werd hij medewerker van de denktank van de Nederlandse partij GroenLinks. Inzichten die hij daar kreeg, wil hij ook in de Vivaldi-regering toepast zien. “Vivaldi heeft een eerste jaar achter de rug en er is veel en had gewerkt rond corona”, aldus Calvo. “Nu breekt er hopelijk een jaar van hervormingen aan, het echte examen van deze ploeg. Daarbij is wat ons betreft democratische vernieuwing een van de hoofdvakken.”

Volgens Calvo staat er heel wat te gebeuren, maar moet de prioriteit liggen bij zaken waar al jaren over gediscussieerd wordt. “Er is veel laaghangend fruit, veel zaken waar al jaren over gediscussieerd wordt”, klinkt het. “Een concreet voorbeeld is het feit dat een afscheidnemend minister nog een hele periode recht heeft op twee medewerkers. Dat kan je niet volhouden, dat kan je ook niet uitleggen. Dat moet afgeschaft worden. In Vlaanderen en Brussel is dat intussen zo beslist, federaal kan men niet achterblijven.”

Het is slechts een van de vijftien voorstellen waar de voorbije maanden aan gewerkt is, stelt Calvo nog. Ook wil hij een plafond zien op de uitgaven voor sociale media buiten de campagneperiode. “De huidige bedragen zijn totaal crazy. Als je de oefening voor heel Europa maakt, dan staan er zeven Vlaamse politici in de top tien van grote sponsors op Instagram en Facebook. Hallucinant. Buiten campagnetijd kruipt daar meer geld in dan bijvoorbeeld in Nederland tijdens campagnetijd.”

Tot slot benadrukt Calvo dat de democratische vernieuwing “geen hobby is van de groenen, maar een opdracht voor alle partijen binnen de regering”.