Advocaat wil man die op E40 door het lint ging in psychiatrie laten opnemen: “Hij herkent zichzelf op die beelden niet”

Oostkamp / Beernem / Kontich / Kortenaken - De 40-jarige man uit Oostkamp die een koppel op de E40 klemreed en met een ijzeren staaf belaagde, blijft een maand langer aangehouden. Dat besloot de Brugse raadkamer dinsdagmorgen. Zijn advocaat had nochtans gevraagd om hem onder voorwaarden vrij te laten. “Wij hadden voorgesteld om hem in de psychiatrie te laten opnemen”, klinkt het.

Het filmpje ging het land rond. Gemaakt door een 56-jarige man en zijn vrouw uit Kortenaken langs de E40 richting kust. Het koppel was op weg naar hun buitenverblijf in Nieuwpoort. Maar in Beernem werden ze met een agressieve bumperklever geconfronteerd. Die haalde uiteindelijk in en reed de andere wagen nog tot vier keer toe klem. De laatste keer stapte de agressieve bestuurder - een 40-jarige man uit Oostkamp - ter hoogte van Loppem uit en bedreigde hij de slachtoffers met een ijzeren staaf. Even voordien had hij al een koppel uit Kortenaken tegen de vangrail geduwd met zijn wagen.

Uur lang bekomen

De slachtoffers waarschuwden de politie en konden de nummerplaat van de dader doorspelen. Die was verderop afgereden in Jabbeke en had zich een uur lang aan de kant van de weg gezet. “Hij moest zelf bekomen van wat hem is overkomen. Daarna is hij naar huis gereden. De politie stond enkele uren later voor de deur, maar toen hij niet opendeed zijn die weer vertrokken”, aldus zijn advocaat Toon Dekschepper.

LEES OOK.Man die koppel klemreed en met staaf belaagde op E40 aangehouden voor poging doodslag: “Zelf geschrokken van de beelden”

De veertiger werd vrijdag uiteindelijk uitgenodigd voor een politieverhoor. Hij verklaarde dat hij nooit de bedoeling had om de slachtoffers te doden. “Ik herken mezelf zelfs niet op die beelden. Ik begrijp niet dat ik zo door het lint kon gaan”, klonk het beschaamd. Het parket sprak echter van “crimineel gedrag” en de onderzoeksrechter hield de man aan op verdenking van poging tot doodslag, kwaadwillige belemmering van het verkeer en inbreuken op de wapenwet.”

Last van stress

De 40-jarige man verscheen dinsdagmorgen voor de eerste keer voor de Brugse raadkamer. Hij vroeg om onder voorwaarden vrijgelaten te worden. “Hij kampt met heel veel professionele en persoonlijke stress. Hij had eigenlijk voor de feiten al hulp gezocht, maar die had hij nog niet gevonden”, zegt zijn advocaat. “Wij hadden gevraagd om hem in een psychiatrisch ziekenhuis te laten opnemen. En om hem uiteraard een tijdje van de weg te houden. Zijn rijbewijs en zijn wagen is hij alleszins al kwijt. Maar daar ging men dus niet op in.” De raadkamer besloot om de man een maand langer aan te houden. Daar heeft het feit dat hij al een strafregister heeft mogelijk ook wat mee te maken.