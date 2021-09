Meer dan duizend ngo’s vragen uitstel klimaattop Glasgow wegens “gebrek aan veiligheid en gelijke participatie van lage-inkomenslanden”

Meer dan duizend organisaties wereldwijd roepen op om de klimaattop van november in Glasgow (COP26) uit te stellen naar het voorjaar van volgend jaar. Volgens hen is er een gebrek aan veiligheid en gelijke participatie van lage-inkomenslanden. “We riskeren de bestaande ongelijkheden in de klimaatcrisis nog meer uit te vergroten door de plaats van zij die er het hardst door getroffen worden te ontnemen”, benadrukt 11.11.11-directeur Els Hertogen.

Volgens 11.11.11 zal, zoals het er nu naar uitziet, het gros van de vertegenwoordigers uit landen uit het Globale Zuiden de facto worden uitgesloten van de klimaatbijeenkomst. “Dat is het gevolg van de ongelijke vaccinatiegraad in de wereld en een gebrek aan duidelijke engagementen door het Verenigd Koninkrijk, het land dat het voorzitterschap en de organisatie van de conferentie waarneemt”, klinkt het. “Twee maanden voor de start van de klimaattop is er nog steeds geen zicht op de wijze waarop het VK zijn vaccinatiebeloftes en verhoopte steun in het kader van reisrestricties en quarantaineregels zal waarmaken.”

Meer dan duizend organisaties wereldwijd, verenigd in het Climate Action Network, pleiten daarom voor uitstel van de klimaattop. “We doen die oproep niet lichtvaardig. Deze klimaatconferentie is erg belangrijk: de overstromingen en andere klimaatrampen, maar ook het nieuwe IPCC-rapport maken dat eens te meer duidelijk. Net daarom is het cruciaal dat landen die het zwaarst getroffen worden door de klimaatcrisis, vertegenwoordigd zijn in deze klimaattop”, aldus Hertogen.

11.11.11 benadrukt wel dat het uitstel van de klimaattop geen uitstel van klimaatactie betekent en dat intussen de politieke urgentie van de zaak niet over het hoofd gezien mag worden.