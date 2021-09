OVERZICHT. Aantal coronabesmettingen per dag daalt licht, wel meer ziekenhuisopnames

Tussen 28 augustus en 3 september zijn dagelijks gemiddeld 1.988 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, een daling met één procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. In dezelfde periode zijn dagelijks gemiddeld 40.858 coronatesten afgenomen. Dat blijkt dinsdag uit het coronabulletin van gezondheidsinstituut Sciensano.

In totaal werden tussen 28 augustus en 3 september 13.918 nieuwe gevallen van Covid-19 gediagnosticeerd, waarvan 5.924 in Vlaanderen, 3.583 in Brussel en 4.133 in Wallonië, waaronder 92 in de Duitstalige gemeenschap. Voor 278 gevallen waren er geen gegevens over de woonplaats beschikbaar. In diezelfde periode werden 286.003 coronatesten afgenomen. De positiviteitsratio lag voor deze periode op 5,4 procent. Het reproductiegetal, gebaseerd op het aantal nieuwe gevallen, staat volgens het coronabulletin op 0,985. Dat betekent dat de pandemie, wat het aantal coronabesmettingen betreft, in kracht afneemt.

Het reproductiegetal, gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames, staat volgens het coronabulletin echter op 1,09. Dat betekent dat de pandemie, wat het aantal ziekenhuisopnames betreft, in kracht toeneemt. In de periode van 31 augustus tot 6 september werden 487 Covid-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat waren dagelijks gemiddeld 69,6 personen, een stijging met zestien procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. In diezelfde periode verlieten 501 Covid-19-patiënten het ziekenhuis. De voorbije zeven dagen is het totaal aantal ingenomen bedden toegenomen met 48, waarvan 35 bijkomende ingenomen bedden op intensieve zorg.

Volgens de laatst beschikbare cijfers lagen dinsdag 725 Covid-19-patiënten in het ziekenhuis, een stijging met zeven procent in vergelijking met een week eerder. Op de afdelingen intensieve zorg verbleven 235 Covid-19-patiënten, een stijging met achttien procent. Daar hadden dinsdag 114 patiënten ademhalingsondersteuning nodig, 26 patiënten kregen hulp van de hart-longmachine (ECMO).

In de periode van 28 augustus tot 3 september werden 36 sterfgevallen gerapporteerd. Van die patiënten woonden twee mensen in een woonzorgcentrum. Dagelijks lieten gemiddeld 5,7 mensen het leven door Covid-19, een daling met tien procent. De teller komt in ons land inmiddels uit op 25.421 Covid-19-overlijdens.

Intussen kregen volgens het dashboard van Sciensano maar liefst 8.460.720 Belgen een eerste dosis van een coronavaccin, wat overeenkomt met 73 procent van de totale bevolking en 86 procent van de volwassen bevolking. Zowat 8.204.239 landgenoten zijn volledig gevaccineerd, goed voor 71 procent van de totale bevolking en 84 procent van de volwassen bevolking.