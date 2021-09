Overheid staat voor twee overschrijdingen van spilindex in één jaar

De spilindex dreigt binnen het jaar nog eens te worden overschreden. Dat verwacht het Federaal Planbureau. Voor de schatkist betekent dat extra uitgaven voor ambtenarenweddes en uitkeringen.

Uit de nieuwste inflatievooruitzichten blijkt dat het Federaal Planbureau rekent op een gemiddelde inflatie dit jaar van 1,9 procent en van 2,1 procent volgend jaar. In vorige prognoses was dat nog respectievelijk 1,6 en 1,9 procent.

Die versnellende inflatie zorgt ervoor dat ook de spilindex sneller wordt overschreden. Terwijl het Planbureau geen overschrijding verwachtte in een vorige prognose, wordt in de nieuwe vooruitzichten juni 2022 naar voren geschoven. Een overschrijding van de spilindex betekent dat de sociale uitkeringen een maand later en de ambtenarenweddes twee maanden later met 2 procent worden verhoogd.

Vorige maand werd de spilindex al eens overschreden, wat dus betekent dat de overheid in nog geen twaalf maanden tijd twee keer met extra geld voor de uitkeringen en de ambtenaren over de brug moet komen.